Quase um quarto das crianças e adolescentes já foram vacinadas com CoronaVac na Capital

Desde a metade do mês de janeiro, 9.173 crianças de 5 a 11 já foram imunizadas contra a COVID-19 em Campo Grande. O número foi informado pela própria Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e mostra uma rotina intensa para vacinação dos pequenos. O curioso, porém, é um outro dado analisado: das mais de 9 mil pessoas, quase um quarto delas (24%) tomaram a chinesa CoronaVac em vez do imunizante Pfizer.

Lembrando que a vacina sino-brasileira, produzida pelo Instituto Butantan, está sendo aplicada somente para crianças dos 6 aos adolescentes de 17 anos. A dose foi liberada desde o sábado retrasado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), conforme orientação do Ministério da Saúde por meio de autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Todos os 2.202 vacinados com a CoronaVac podem tomar dose adulta, independente da faixa etária. Em nota, a SES ressaltou que estudos realizados pelo mundo atestam a eficácia e segurança do imunizante. “Até o momento, não houve nenhum relato de reação adversa grave em decorrência da vacina”, declarou a secretaria de Saúde.

Em Mato Grosso do Sul, 301.026 crianças são esperadas para imunização. No dia de ontem (23), a pasta estadual informou que em uma semana, 5,63% do público já receberam dose de vacina, em mais de 15 mil doses aplicadas de Comirnaty (Pfizer), o principal imunizante para a faixa etária.