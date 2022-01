Seleção chega ao Equador com dupla do Flamengo e desfalques na comissão

GABRIEL CARNEIRO

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – A seleção brasileira começou a se reunir na madrugada desta segunda-feira (24) na cidade de Quito, onde enfrenta o Equador na quinta-feira, às 18h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo, foram os primeiros jogadores a se apresentar no Hotel Sheraton, onde a delegação ficará hospedada.

Os atletas viajaram do Brasil para o Equador no mesmo voo dos membros da comissão técnica. O estafe da seleção, aliás, estará desfalcado por causa de testes positivos de covid-19 antes do embarque.

O coordenador Juninho Paulista e o auxiliar técnico César Sampaio estão entre as baixas do grupo. André Jardine, treinador da seleção olímpica, foi chamado por Tite para dar assistência nos trabalhos de campo nos próximos dias. Além do Equador, a seleção brasileira enfrenta o Paraguai no dia 1º, no Mineirão.

“Muito bom estar de volta, muito feliz de ter essa oportunidade novamente. Representar o Brasil com a camisa da seleção é um sonho que a gente realiza sempre que é possível estar aqui. A preparação está sendo muito bem feita, os treinamentos do Flamengo muito fortes, eu já vinha treinando antes mesmo de voltar. Temos tudo para fazer dois grandes jogos, temos um longo ano pela frente”, disse o meia Everton Ribeiro na chegada da seleção a Quito.

O goleiro Weverton, que atua no Brasil como Everton e Gabigol, entrou em campo no domingo pelo Campeonato Paulista e só chega ao Equador ao longo da segunda-feira. Os outros 23 convocados embarcam em voo fretado desde Madri e têm chegada prevista para 21h. O primeiro treino com todo o grupo está marcado para terça-feira (25), às 16h, no Estádio Olímpico de Atahualpa.

O volante Fabinho e o meia Lucas Paquetá estarão com o grupo, mas cumprem suspensão no primeiro jogo da rodada dupla. Serão apenas dois treinos antes da partida contra o Equador, terça e quarta. Na quinta, horas após o jogo, o grupo já embarca para Belo Horizonte.