Governadores de MS e MT assinam termo de cooperação para proteção do Pantanal

Foi assinado na manhã desta quinta-feira (18), pelos governadores dos estados de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e Mato Grosso, Mauro Mendes e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o termo de cooperação visando a união de esforços na defesa, proteção e desenvolvimento sustentável do Pantanal, bioma presente nos dois estados envolvidos.

Na cerimônia realizada no Bioparque Pantanal, foram apresentados os pontos de cooperação que serão reforçados no combate efetivo de todos os tipos de crimes ambientais. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel destacou a capacidade operacional com bases instaladas nos dois estados para atuação conjunta.

“Se o Mato Grosso precisar, nós estaremos lá. Se Mato Grosso do Sul precisar, o Mato Grosso estará presente conosco. Nós temos vídeo monitoramento, acompanhamento de satélite, o Mato Grosso também. Isso coordenado dá muito mais capacidade operacional para atuarmos de maneira mais efetiva no combate a eventuais incêndios que a gente sabe o potencial de danos”, afirmou Riedel.

Mauro Mendes, governador do Mato Grosso disse que, os estados precisam unir esforços para dar continuidade a um trabalho que tem sido realizado há algum tempo. “A partir de agora, vamos melhorar todas as ações que nós já vimos fazendo, criar mais sinenergia entre as nossas equipes e, com isso, produzir o melhor resultado na proteção e preservação do nosso Pantanal”.

A ministra Marina Silva falou da importância do pacto entre os dois estados, que acontece no contexto da elaboração do plano de prevenção e controle do desmatamento e queimada do Pantanal.

“É uma ação que deve ser feita de forma compartilhada entre governos federal e governos estaduais. Nesse caso, nós já temos até uma parceria entre os dois governos que compartilham o mesmo bioma. É importante ressaltar que o plano de prevenção e controle do desmatamento dos biomas está distribuído em algumas ações estratégicas, como o combate às atividades ilegais e o apoio às atividades produtivas sustentáveis e a criação de instrumentos econômicos para financiar essas atividades produtivas sustentáveis além da parte de ordenamento territorial”.

Marina Silva finalizou afirmando que o pacto feito pelos dois estados é uma demonstração que que algo dessa magnitude não tem como ser enfrentado por um ente federado de forma isolada e que talvez um próximo passo seja a realização de um pacto para o Pantanal, onde envolvendo não só os governadores, mas também prefeitos, como já foi feito com a Amazônia, envolvendo os 70 municípios onde mais se desmata.

Com informações da repórter Inez Nazira.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: