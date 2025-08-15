PAM do Hospital Regional atenderá apenas pacientes regulados a partir de segunda feira (18)

População deve buscar UPAs e CRS para casos de urgência; medida visa reforçar perfil de alta complexidade da unidade



A partir da próxima segunda-feira (18), o PAM (Pronto Atendimento Médico) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) passará a receber somente pacientes encaminhados pela Central Estadual de Regulação. Casos de urgência devem ser direcionados às UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) ou CRS (Centros Regionais de Saúde) mais próximos, onde será feito o atendimento inicial.

A mudança integra uma reorganização do fluxo de pacientes para que o hospital concentre sua atuação em procedimentos de alta complexidade, conforme diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). Segundo o HRMS, a medida contribui para reduzir filas, agilizar internações e garantir que os leitos e recursos especializados sejam destinados a casos graves regulados por outras unidades.

A nova regra está amparada por normas federais e estaduais que reforçam a hierarquização do atendimento, como a Portaria GM/MS nº 6.656/2025, que regulamenta o envio de dados de regulação ao SUS, e as Portarias nº 1.600/2011 e 3.390/2013, que estabelecem o funcionamento da rede organizada por níveis de complexidade. O acesso ao hospital já era previsto exclusivamente via regulação pelo Plano de Ação Regional da Rede de Urgências e Emergências, publicado em 2019.

Com a alteração, não haverá outro ponto de entrada para pacientes no HRMS além da regulação, o que, segundo a gestão, garante prioridade para casos mais graves e uso mais eficiente dos recursos.

