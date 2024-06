Prefeitura realiza ações itinerantes em supermercados e shopping para vacinação no fim de semana

Neste fim de semana, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), realiza ações itinerantes em dois supermercados e um shopping para vacinação. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a gripe, poliomielite e a Covid-19.

Hoje (15), as equipes da Sesau estarão no Supermercado Duarte – Moreninha II, das 8h às 17h, e no Supermercado Gaúcho – Monte Castelo, das 08h às 17h. Amanhã (16), o atendimento acontece no Shopping Norte Sul Plaza, das 11h às 19h.

“É fundamental que a população de Campo Grande aproveite o fim de semana para colocar a vacinação em dia. Nossa preocupação diante da baixa procura por vacinas no município é grande, pois isso pode levar à volta de doenças que já eram consideradas erradicadas. A imunização é a ferramenta mais eficaz para proteger nossa comunidade contra diversas enfermidades”, destaca a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

Durante a semana, as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos da Capital.

