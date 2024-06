Mato Grosso do Sul bate recorde na abertura de empresas com 960 novos negócios em maio

No último mês, a abertura de novas empresas em Mato Grosso do Sul atingiu um novo recorde. A Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul) registrou a criação de 960 novas instituições em maio, marcando o maior número desde o início da série histórica em 2000. Comparado ao mesmo período do ano anterior, quando 838 negócios foram abertos, esse aumento é significativo de 14,5%.

Para o diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, esse crescimento contínuo e estável reflete as políticas de desenvolvimento econômico positivas do estado. Ele destacou o compromisso da Jucems em colaborar de forma aberta e transparente com os cidadãos para melhor atendê-los, visando manter esse ritmo de crescimento.

Os setores de Serviços, Comércio e Indústria lideram os registros, com 682, 243 e 35 novas empresas, respectivamente. No acumulado do ano, já são 4.832 novas firmas estabelecidas no estado, com predominância nos Serviços (3.434), seguido pelo Comércio (1.208) e Indústria (190).

Quanto à distribuição regional, a Capital e cidade mais populosa, concentra a maioria dos registros, com 399 empresas, representando 41,56% do total. Dourados segue em segundo lugar, com 96 empresas registradas, seguido por Chapadão do Sul (57), Três Lagoas (48), Naviraí (39) e outros municípios que também demonstram um crescimento econômico em expansão.

Em 2023, o Estado registrou um marco histórico com a abertura de mais de 10 mil empresas, um recorde absoluto na série histórica da Jucems. Durante esse período, foram constituídas 10.117 novas empresas, representando um aumento de 5,36% em relação a 2022, quando 9.602 empresas foram estabelecidas.

Este é o quarto ano consecutivo em que o Estado atinge um recorde na abertura de novos negócios. De acordo com a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), esse crescimento contínuo foi facilitado pela modernização da Junta Comercial e a implementação de serviços totalmente digitais.

Ao longo de 2023, o setor de Serviços liderou o número de novas empresas constituídas, com 7.285 registros, seguido pelo Comércio, com 2.456, e a Indústria, com 376. Somente em dezembro, foram abertas 622 empresas, com destaque para o setor de Serviços, responsável por 486 novos estabelecimentos, seguido pelo Comércio, com 116, e a Indústria, com 20.

Por Ana Krasnievicz

