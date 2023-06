Prefeitura faz blitz para aumentar cobertura vacinal

Para aumentar a cobertura vacinal, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), tem realizado desde o início do mês o trabalho de busca ativa em escolas, instituições públicas e privadas, além de locais com grande circulação e concentração de pessoas, como shoppings e supermercados. Somente na última semana , as equipes da Sesau estiveram em oito escolas municipais, duas empresas de grande porte da área de logística, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Agência Municipal de Trânsito (AGETRAN), no Ministério Público Estadual (MPE) e na sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Ao todo, foram mais de 1 mil pessoas vacinadas.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, destaca que ao vacinar o maior número possível de pessoas, criamos uma barreira de imunidade na comunidade, dificultando a propagação de agentes infecciosos e protegendo aqueles que não podem receber a vacina, como bebês muito pequenos ou pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. ” Através da busca ativa, podemos garantir que todos tenham acesso igualitário às vacinas e que as coberturas vacinais sejam alcançadas, fortalecendo assim a proteção individual e coletiva”, diz.

O secretário ressalta ainda que vacina da gripe é a ferramenta mais eficiente para prevenir complicações graves e o agravamento da doença. “Ela protege contra as cepas mais comuns do vírus influenza, reduzindo o risco de pneumonia, internações hospitalares e óbitos. ”, destaca. A vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas maiores de seis meses e disponíveis em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família. Oficialmente, a campanha nacional de imunização contra a doença terminou no dia 31 de maio.

De 01 de janeiro a 19 de junho de 2023, foram notificados 1.736 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). No mesmo período, foram 157 óbitos registrados em Campo Grande. Em todo o ano passado, as doenças acometeram mais de 6,9 mil pessoas. De acordo com o último relatório divulgado no dia 02 de junho pelo Serviço de Imunização da Sesau , 34,36% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 109,959 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

A maior taxa percentual de cobertura está entre os adolescentes em medidas socioeducativas, com 47,89%. No quantitativo, os idosos com 60 anos ou mais permanecem entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 62,7 mil foram vacinados , sendo 46,57% do público de 134.732 pessoas nesta faixa-etária. Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacinação contra a Covid-19 também continua sendo realizada em Campo Grande. A dose da vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada toda a população acima de 18 anos, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo. Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas que iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

