Prefeitura de Dourados Promove Dia S – Lei Lucas para capacitar professores e colaboradores em primeiros socorros

No próximo sábado, dia 28 de outubro, a Prefeitura de Dourados, em parceria com o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizará um evento especial – o Dia S – Lei Lucas. A atividade terá início às 8 horas e ocorrerá na praça Antônio João, com acesso totalmente gratuito.

A Lei Lucas, sancionada como Lei Municipal em dezembro de 2022, visa a capacitação de professores e funcionários de escolas públicas e privadas, que atuam no ensino infantil e básico, em primeiros socorros. A inspiração para esta iniciativa veio da trágica história de Lucas Begalli, um jovem de 10 anos que perdeu a vida em uma excursão escolar após sofrer asfixia mecânica ao ingerir um cachorro-quente. Lucas era estudante em Campinas, no interior de São Paulo.

A Lei Lucas, que completou cinco anos no país em 4 de outubro, estabelece a obrigatoriedade da capacitação em primeiros socorros para professores e colaboradores das instituições de ensino. O município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tornou-se pioneiro no estado em aprovar a Lei, que entrará em vigor em dezembro deste ano.

A iniciativa visa garantir que professores e colaboradores de creches, escolas e centros de recreação infantil estejam aptos a prestar os primeiros socorros em situações de emergência, proporcionando atendimento básico até a chegada de suporte avançado, como o Samu. Isso tem o potencial de reduzir riscos e prevenir tragédias envolvendo crianças.

O Samu tem promovido treinamentos em creches, escolas e centros de recreação desde 2022, com a intenção de certificar cada instituição em 2024 como cumpridora da Lei Lucas. A Secretaria de Educação, sob a liderança da secretária Ana Paula Benitez Fernandes, é uma parceira fundamental nesse processo. Além disso, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), por meio da professora Ana Paula Dossi, colabora com o Samu em um projeto de treinamento em primeiros socorros e atendimento de suporte básico com o grupo de estudantes denominado “Anjos da Guarda”.

Durante o Dia S – Lei Lucas, a equipe do Samu e da UFGD estará à disposição da população para fornecer informações sobre a Lei e demonstrar técnicas de primeiros socorros, incluindo manobras de desengasgo e massagem cardíaca. O evento marca um importante marco para o município de Dourados, especialmente porque outubro é o mês da “Semana Lucas Begalli”, e o dia 28 representa o lançamento oficial da tão significativa Lei Lucas, destinada a reduzir incidentes envolvendo crianças e prevenir mortes que poderiam ser evitadas por meio do treinamento teórico e prático oferecido.

O evento, Dia S – Lei Lucas, ocorrerá na Praça Antônio João, é aberto ao público e gratuito. A população é convidada a participar e contribuir para uma comunidade mais segura e bem preparada em situações de emergência.

