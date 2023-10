Pescaria das Patroas: Um encontro de empoderamento e natureza em Corumbá

Na região de Passo da Lontra, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, um evento singular atrai mulheres que buscam fugir da rotina diária, conhecer novas amigas, celebrar e desfrutar de um dia todo dedicado a elas. Este é o “Dia de Patroa” – a Pescaria das Patroas, um projeto encabeçado por Claudine Oliveira, Graciela Pirez e Thania Thigride.

A Pescaria das Patroas teve origem despretensiosa, quando um grupo de seis amigas decidiu fazer uma pescaria juntas. A experiência foi tão maravilhosa que se espalhou, atraindo cada vez mais participantes. Hoje, o evento reúne setenta mulheres e até inclui mães, filhas, sogras, tias e sobrinhas. A proposta do projeto é simples, porém poderosa: oferecer às mulheres a oportunidade de escapar das múltiplas responsabilidades cotidianas e desfrutar de um dia de diversão, descontração e desconexão. O evento é um oásis de independência, um momento de relaxamento, distração e conversas descontraídas.

Para muitas mulheres, o dia a dia é marcado por inúmeras tarefas e responsabilidades, seja cuidando dos filhos, dos maridos, do trabalho ou das tarefas domésticas. Fica difícil encontrar um tempo exclusivamente para si mesmas. A Pescaria das Patroas é uma oportunidade única para romper com essa rotina e desfrutar de um final de semana livre de obrigações.

Sair para pescar é uma experiência que traz um senso de liberdade incomparável. Deixar maridos, filhos, trabalho e celulares para trás e passar um final de semana no meio da natureza, cercada de amigas, compartilhando risadas, dançando e relaxando, é algo que não tem preço.

O evento ocorreu em setembro, na região de Rio Miranda, em Corumbá, e atrai mulheres de diversas áreas e profissões, desde bancárias até donas de casa e pecuaristas. É um momento de renovação, onde é possível dançar, cantar, fazer novas amizades e apreciar a natureza.

A verdadeira magia do evento está na desconexão das redes sociais, no afastamento dos celulares e na apreciação da natureza, algo que não é facilmente encontrado na cidade. Contemplar a vastidão da natureza é algo inestimável, e para as participantes, é uma experiência que vale a pena.

Não é uma tarefa fácil satisfazer essa audiência exigente, pois as organizadoras são incrivelmente detalhistas em todos os aspectos do evento. Elas preparam um “kit ressaca” para as participantes, que inclui camisetas personalizadas, bonés e equipamentos de proteção. A segurança é prioridade absoluta, com reuniões com os piloteiros e orientações detalhadas. O evento tem recebido o apoio do Lontra Pantanal Hotel, que fechou suas portas para oferecer o melhor atendimento e conforto para as participantes.

A primeira edição do evento começou de forma simples com apenas 6 mulher, mas conforme o projeto foi evoluindo, o interesse do público aumentou gradualmente, tendo a 2ª edição com 14 mulheres, 3.ª com 45 mulheres, 4ª com 64 mulheres e 5.ª edição com 70 mulheres. O evento transcende fronteiras, atraindo mulheres de diferentes regiões, inclusive convidadas internacionais, como Melissa Infante da Bolívia. Ela e sua irmã vieram de Rondônia para vivenciar essa experiência única.

Para Roxana Infante, uma psicóloga, o nome “Pescaria das Patroas” inicialmente a surpreendeu, visto que a palavra “patroa” tem conotações tradicionalmente associadas ao poder masculino. No entanto, ela vê o evento como um reflexo da crescente presença e empoderamento das mulheres em várias esferas, incluindo o lazer e o trabalho. A Pescaria das Patroas representa um momento de lazer, reunião da família e amigos, e recarregamento de energias.

Carla Braga, engenheira de segurança do trabalho, descreve sua primeira experiência no evento como incrível. Pescando pela primeira vez na vida, ela se surpreendeu com sua conquista e a atmosfera amigável do evento. O poder da Pescaria das Patroas é real e contagia todas as participantes. A próxima edição já possui data e acontecerá em março de 2024 No Lontra Pantanal Hotel. A estimativa é de 80 mulheres comparecerem no evento.

Em um mundo em constante mudança, a Pescaria das Patroas oferece um espaço para as mulheres se reconectarem com a natureza, compartilharem experiências e celebrarem o poder feminino. Este evento único em Corumbá, Mato Grosso do Sul, continua a crescer e a inspirar mulheres a se aventurarem, se empoderarem e aproveitarem a vida.

