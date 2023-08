Prefeitura de Dourados alerta sobre os riscos de ataques de Escorpiões

A Prefeitura de Dourados, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sems), está emitindo um alerta crucial à população: os perigos associados aos ataques de escorpiões. Com um aumento alarmante no número de casos, a orientação se faz ainda mais necessária para manter a segurança dos moradores. Entre janeiro e agosto deste ano, a cidade registrou 95 notificações de acidentes com escorpiões, superando todo o ano passado, que teve 55 casos.

Priscila da Silva, coordenadora do CCZ, ressalta a importância de agir rapidamente em caso de ataque ou acidente envolvendo escorpiões. Mesmo que não haja sintomas imediatos, é crucial procurar uma unidade de saúde sem demora. Ela enfatiza a relevância de coletar o animal, mesmo se estiver morto, e levá-lo à unidade médica para identificação da espécie, permitindo um tratamento adequado.

“Coletar o escorpião com segurança e notificar o CCZ ou levá-lo até uma unidade médica é essencial. Manter o quintal limpo e controlar insetos como baratas, aranhas e grilos – que são fontes de alimento para os escorpiões – são medidas preventivas”, aconselha Priscila.

Ela ainda compartilha dicas valiosas, como verificar calçados antes de usá-los, não deixar camas encostadas nas paredes e fechar ralos de banheiros e pias para impedir a entrada de escorpiões através do esgoto.

Diariamente, agentes de endemias estão realizando visitas domiciliares em Dourados, com o intuito de fiscalizar e orientar a população. O CCZ também se coloca à disposição para esclarecimentos e ajuda através dos números de telefone (67) 3411-7753 (ligação e WhatsApp) e (67) 2222-1208.

Confira algumas práticas simples que podem evitar a proliferação ou acidentes com escorpiões:

– Verificar atentamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;

– Limpar regularmente ralos de banheiros, cozinha e caixas de gordura;

– Manter camas e berços afastados, no mínimo 10 centímetros da parede;

– Evitar que lençóis toquem o chão;

– Fechar frestas em paredes, móveis e rodapés para evitar que se tornem esconderijos para escorpiões;

– Utilizar telas nas aberturas de ralos, pias e tanques;

– Evitar acumulação de lixo e entulho nos quintais, jardins, terrenos baldios e ao redor das residências.

Com informações da Prefeitura de Dourados