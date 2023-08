Abertas inscrições para Expo Paraguai Brasil

Estão abertas as inscrições para a missão empresarial Expo Paraguay Brasil 2023, uma das principais feiras de negócios da América do Sul, será na cidade de Luque, a 15 quilômetros da capital Assunção. O Centro Internacional de Negócios coordena a missão para levar empresários sul-mato-grossenses, oportunidade para conhecer potenciais parceiros comerciais, o que favorece a integração econômica regional. A viagem será de 20 a 23 de setembro, com saída de Campo Grande.

Questões de cooperação e desenvolvimento integrado entre o país vizinho e Mato Grosso do Sul ganham destaque por conta da construção da Rota Bioceânica, o corredor rodoviário estratégico que vai ligar o oceano Atlântico ao Pacífico.

O diretor do CIN-MS, Aurélio Rocha, classificou o Paraguai como nosso país irmão e vê muito potencial para que as empresas do Estado exportem para lá. “O Sistema Fiems já participa dessa feira há alguns anos, nós sempre temos um estande no evento. A ideia é levar um grupo de empresários para que eles conheçam e também reforcem os laços comerciais com o Paraguai, que pode ser um destino certo para potencializar o caráter internacional das companhias do nosso Estado”, destacou.

Expo Paraguai Brasil 2023

A Expo Paraguai Brasil é o maior encontro bilateral, com expectativa de negócios de US$180 milhões de dólares. No ano passado, o valor superou os US$160 milhões de dólares. O tema desta 14ª edição é “Gerando oportunidades de negócios em um ambiente sustentável”, que reflete o compromisso das empresas e promove a responsabilidade social empresarial. A expectativa é receber cerca de 2.500 visitantes de todos os setores da economia, com o objetivo de fomentar o intercâmbio comercial, cultural e turístico entre Paraguai e Brasil, em uma verdadeira vitrine empresarial para mostrar produtos e serviços.

