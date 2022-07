Mais de 60 médicos são convocados para atuar em Unidades de Saúde da Capital

A prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quarta-feira (20) no Diogrande (Diário Oficial do Município) uma lista de médicos convocados no cadastro temporário da Sesau (Secretaria Municipal da Saúde) para atendimento nas unidades de saúde.

No edital é destacado que dezessete médicos irão cumprir o atendimento ambulatório com carga de até 40h. Também é convocado quarenta clínicos plantonistas com carga horária de 24h, dez plantonistas que atuem como residentes com carga de 12h e um médico que atue na área da saúde mental com carga horária de 24h.

Os profissionais selecionados irão atuar cobrindo as vagas em aberto ou reforçando o atendimento nas unidades, tudo conforme a necessidade rede municipal de saúde.

Os candidatos devem comparecer à sede da Sesau, as datas e documentos para assumir o cargo está disponível no edital. Devem comparecer em até três dias úteis para a entrega de documentação, com a falta do comparecimento é considerado desistente.

