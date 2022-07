Dia Nacional do Biscoito: 3 receitas para celebrar a data

O biscoito é considerado uma paixão nacional, com mais de 200 tipos encontrados nos mercados do país. Do tradicional e gourmet Cookie até os amados que derretem na boca biscoitos amanteigados, que muitas famílias tem suas receitas próprias. Confira essas receitas e chame o seu amigo biscoiteiro para provar! (obs. hoje também é Dia do Amigo!).

Biscoito amanteigado com goiabada

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

40 gramas de goiabada cortada em cubinhos

Modo de Preparo:

Em um recipiente, adicione a farinha, o açúcar, a manteiga, a baunilha e misture bem até formar uma massa homogênea. Separe a massa e 4 partes iguais e, em uma bancada lisa, faça rolinhos de mesmo tamanho e espessura com cada. Com uma faca, corte pedacinhos do mesmo tamanho de cada rolinho.

Pegue os pedacinhos, molde nas mãos no formato de uma bolinha e disponha em uma assadeira grande forrada com papel manteiga, deixando espaços entre cada. Use o dedo indicador para fazer furinhos em cada biscoito e acrescente os cubinhos de goiabada nas cavidades.

Leve para a geladeira por 10 a 15 minutos. Depois leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de 15 minutos. Deixe esfriar, desenforme e sirva. Bom apetite.

Biscoito de polvilho assado fácil

Ingredientes:

500 g de polvilho azedo

1 colher rasa de sobremesa de sal

200 ml de água fervente

200 ml de óleo

200 ml de leite em temperatura ambiente

1 ovo

Saco de confeiteiro ou saco com a ponta cortada

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes e coloque o polvilho e o sal em uma vasilha e misture. Junte metade da água fervente e continue misturando.

Acrescente metade do óleo e metade do leite e mexa até formar uma farofinha úmida, adicione o resto da água e misture. Coloque o restante do óleo e do leite e mexa até que forme uma massa homogênea; em seguida, acrescente o ovo e misture até a massa ficar lisa (como a de um bolo, bem cremosa e densa).

Transfira a massa para o saco de confeiteiro. Em uma assadeira, modele os biscoitos. Deixe-os bem finos e com espaço de 1 dedo entre eles. Asse os biscoitos em forno pré-aquecido a 220º graus por cerca de 20 minutos ou até eles dourarem por baixo. Retire-os da forma e sirva. Bom apetite!

Cookie Vegano de Chocolate

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de leite de coco

2 colheres (sopa) de óleo de coco

1/4 de colher (chá) de essência de baunilha

1 pitada de sal

8 colheres (sopa) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de fermento em pó

Chocolate amargo vegano picado a gosto

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture o açúcar mascavo, o leite de coco, o óleo de coco, a essência de baunilha e o sal. Acrescente a farinha de trigo e o fermento, misture bem. Por último, adicione o chocolate amargo e misture. Molde os cookies e coloque-os em uma forma. Deixe na geladeira por 20 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido (200° C) por cerca de 20 minutos.