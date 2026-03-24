Precisa se vacinar? Shopping Norte Sul terá plantão de vacinação contra a gripe para grupos prioritários no fim de semana

Sábado e domingo serão dias propícios para atualizar a caderneta de vacinação. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realizará um plantão de vacinação no Shopping Norte Sul Plaza, na Av. Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande. A ação integra o ‘Dia D’ da campanha de imunização e será realizada em parceria com a loja Sertão, onde funcionará o ponto de atendimento.

O principal objetivo é ampliar a cobertura da vacina contra a gripe (influenza), além da oferta de doses contra a Covid-19 e outros imunizantes do calendário de rotina, conforme os critérios estabelecidos para os grupos prioritários.

No sábado (28), o atendimento será das 11h às 19h. Já no domingo (29), a vacinação ocorrerá das 12h às 19h. Nesta etapa, poderão se vacinar especialmente idosos, gestantes e crianças, considerados públicos mais vulneráveis às complicações causadas por doenças respiratórias.

Também fazem parte do grupo prioritário pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; puérperas, até 45 dias após o parto; profissionais das forças de segurança, salvamento e das Forças Armadas; trabalhadores dos Correios; povos indígenas e comunidades quilombolas; pessoas com deficiência permanente ou doenças crônicas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e trabalhadores portuários.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, cartão do Sistema Único de Saúde e carteira de vacinação. A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos imunizantes ao levar o serviço a um local de grande circulação.