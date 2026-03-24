FCDL-MS fortalece parcerias em Dourados com foco no desenvolvimento do varejo

Em uma agenda estratégica para o fortalecimento do setor produtivo de Mato Grosso do Sul, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-MS) realizou, nesta semana, uma visita institucional ao município de Dourados. A comitiva, liderada pela presidência da Federação, cumpriu agendas com o poder público municipal e lideranças lojistas locais, com o presidente da CDL Dourados, Giovani Dal Molin.

Um dos pontos centrais da visita foi a audiência com o prefeito de Dourados, Marçal Filho, na sede da prefeitura. O encontro teve como objetivo apresentar o manifesto do varejo, com pautas propositivas que visam reforçar a necessidade de parcerias entre o poder público e as entidades representativas para a melhoria do ambiente de negócios na cidade. Durante a reunião, o prefeito Marçal Filho destacou a importância do diálogo com a Federação e com a CDL local. “Recebo com muita satisfação a Federação e a CDL. Todas as propostas apresentadas são perfeitamente factíveis e possíveis de serem realizadas, pois entendemos que a prefeitura precisa de parcerias para que o comércio varejista avance cada vez mais”, afirmou o prefeito.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Dourados, Antônio Freire, também estava presente na reunião e diz que é “uma parceria ganha ganha”, pois trabalhando juntos podemos desenvolver cada vez mais a região. Ele destacou principalmente a ferramenta de combate à inadimplência que pode ajudar muito na gestão da cidade.

Para a FCDL-MS, a união de esforços é fundamental, visto que o varejo é uma das principais bases econômicas da região, sendo responsável por uma parcela significativa dos CNPJs ativos e pela geração de emprego e renda no estado.

Além da agenda política, a Federação realizou uma reunião extraordinária de diretoria da FCDL-MS na sede da CDL Dourados. O evento reuniu o presidente da CDL Dourados, Giovanni Dal Molin, a vice presidência da federação na pessoa do Edmilson Veratti, o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo e os diretores da federação, Rita Andrade, José Luiz, Luzemir Barbosa. O encontro serviu para alinhar ações de suporte aos lojistas da região e entender as demandas específicas do setor em uma das cidades mais importantes para a economia sul-mato-grossense.

A diretora da FCDL-MS, Rita Andrade, esteve presente na reunião e comemorou essa união sempre próxima da federação com as demais CDLs . “É importante difundir essa parceria para que seja fomentado o desenvolvimento do varejo no estado, que é responsável por 68% do pib estadual”, afirma Rita.

O Diretor da FCDL-MS, pontuou a necessidade da união entre as entidades. “é preciso sempre estar juntos, fortes, com todas as pessoas envolvidas para o desenvolvimento do varejo” declarou Luzemir.

José Luiz que também é diretor, ressaltou o momento de troca e descontração entre os membros da entidade, ” isso só fortalece o todo é preciso estar sempre junto”.

O Vice Presidente da FCDL-MS, Edmilson Veratti, trouxe um importante ponto da atuação das CDLs no estado, a prestação de serviço. ” As prestações de serviços para os contribuintes é o que fortalece o vinculo com os filiados e impacta no dia a dia do varejo”, finaliza Veratti.

A Reunião contou também com a presença dos diretores da CDL Dourados e empresários filiados, assim como um momento especial de agradecimento ao fundador da CDL Dourados, Sr Valter Allegretti. O encontro finalizou com um jantar no restaurante Ponto Sul, encerrando com celebração essa visita extraordinária.

O balanço da visita reforça o papel da FCDL-MS em ser a “voz do setor produtivo”, garantindo que as necessidades dos comerciantes cheguem aos gestores públicos e resultem em ações concretas para o desenvolvimento regional.

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