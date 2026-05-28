PNEUMO 20 no SUS: uma nova fase da vacinação infantil começa em junho de 2026; entenda

O Ministério da Saúde publicou nesta semana, a Nota Técnica nº 52/2026 com diretrizes para a utilização da vacina VPC20 (pneumocócica conjugada 20-valente) — pneumo 20, em estratégias especiais do SUS (Sistema Único de Saúde). A medida amplia a proteção contra doenças pneumocócicas invasivas em grupos com maior vulnerabilidade clínica e estabelece regras de transição para pacientes que já receberam vacinas anteriores, como a VPC10, VPC13 e VPP23.

Segundo o documento, a VPC20 passa a integrar a RIE (Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Especiais) e amplia a cobertura contra um maior número de sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por infecções graves como meningite, pneumonia bacteriana e sepse.

O Ministério da Saúde afirma que a incorporação da vacina busca reduzir hospitalizações e óbitos, além de simplificar esquemas vacinais e diminuir a necessidade de múltiplos imunizantes pneumocócicos em determinados grupos.

Quem poderá receber a VPC20

A vacina será destinada a pessoas com condições clínicas especiais atendidas pela RIE. Entre os grupos contemplados estão pessoas vivendo com HIV/aids, pacientes oncológicos, transplantados, indivíduos com imunodeficiências, doenças cardíacas, pulmonares e renais crônicas, diabetes, fibrose cística e prematuros com até 23 meses de idade.

A nota técnica também prevê diferentes esquemas vacinais conforme a faixa etária. Na prática pediátrica, crianças entre 2 e 6 meses deverão receber três doses e um reforço (12-15 meses), enquanto pessoas com cinco anos ou mais poderão receber dose única, exceto em situações específicas como transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) e terapia CAR-T.

Documento define regras de transição vacinal

O texto também estabelece orientações para pessoas que já iniciaram esquemas anteriores com as vacinas VPC10, VPC13 ou VPP23. Crianças com esquemas incompletos poderão concluir a vacinação com a VPC20, respeitando intervalos e critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Para crianças previamente vacinadas com VPC10

Para crianças previamente vacinadas com VPC13

Já pacientes que receberam duas doses da vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente (VPP23) serão considerados adequadamente vacinados e não precisarão receber dose adicional da nova vacina.

Vacinação de rotina ainda será regulamentada

O Ministério da Saúde destacou que as orientações divulgadas se referem exclusivamente às estratégias especiais da RIE. A vacinação de rotina com a pneumo 20 no SUS deverá ser regulamentada posteriormente por meio de informe técnico específico.

Além disso, a pasta orienta que a aplicação da VPC20 seja iniciada somente após o esgotamento dos estoques das vacinas VPC13 e VPP23 atualmente disponíveis na rede pública.

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