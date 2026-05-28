Homem bêbado se envolve em briga e atira em funcionário de conveniência e tabacaria, no bairro Jardim Centro Oeste

Na madrugada desta quinta-feira (28) duas pessoas foram baleadas durante confusão em um conveniência e tabacaria localizada no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. O suspeito foi identificado como Willian Alves dos Santos, de 39 anos, e foi preso logo após o crime. Ele apresentava sinais de embriaguez e também ficou ferido por um tiro nas costas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 2h38. O autor chegou no local já alterado por álcool, esbarrando e brigando de forma proposital em clientes do local. Testemunhas relataram que, em determinado momento, ele teria sacado a arma e a apontado para o alto.

Ao se dirigir ao caixa para pagar a conta, o autor se envolveu em uma briga que já estava ocorrendo entre um cliente e um dos funcionários. Durante a discussão, o homem sacou o revolver Rossi calibre .38 e atirou na vítima, rapaz de 25 anos, fugindo em seguida. Ainda de acordo com os relatos, após a fuga, foi possível ouviu outros disparos em sequência.

O funcionário foi socorrido imediatamente por um amigo e posteriormente encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Ele sofreu ferimentos no antebraço direito e no abdômen.

Já Willian foi localizado na Rua Diomedes de Araújo França durante rondas na região. Com ele foi encontrado o revólver utilizado no crime, com cinco munições deflagradas. O suspeito também apresentava uma perfuração nas costas causados por arma de fogo.

Durante o interrogatório preliminar, Willian apresentava falas desconexas devido a embriaguez e não soube explicar a cauda do seu ferimento nas costas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o autor para uma unidade hospitalar.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil também estiveram no local.