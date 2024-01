Lenda do futebol brasileiro, Zagallo morre aos 92 anos

O mundo do esporte amanheceu de luto com a notícia da partida de um dos maiores ícones do futebol mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo. Aos 92 anos, o ex-jogador e técnico faleceu na última sexta-feira (5) no Rio de Janeiro, deixando um legado de conquistas e amor pela seleção brasileira.

Conhecido como “Velho Lobo”, Zagallo foi um dos maiores vencedores individuais da história da Copa do Mundo, participando de quatro conquistas mundiais: duas como jogador (1958 e 1962), uma como técnico (1970) e outra como coordenador técnico (1994). Sua trajetória o tornou um símbolo do futebol brasileiro, uma figura que transcendeu gerações.

A família de Zagallo emitiu um comunicado, informando o falecimento do “eterno tetracampeão mundial” e destacando suas qualidades não apenas como atleta e técnico, mas também como pai, avô, sogro e amigo fiel. O comunicado ressalta o legado de grandes conquistas que Zagallo deixa para o país.

Nos últimos tempos, Zagallo enfrentou problemas de saúde e esteve internado desde o final de dezembro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos, após uma vida dedicada ao esporte que o viu brilhar como atleta e líder nas quatro linhas.

Zagallo ficou marcado não apenas por suas conquistas, mas também por sua paixão e entrega em campo. Como jogador, técnico e torcedor, ele representou a essência do futebol brasileiro. O Flamengo, clube pelo qual Zagallo tinha uma conexão especial, também lamentou a perda de um de seus grandes ídolos.

Além de suas contribuições como jogador e treinador, Zagallo foi um verdadeiro inovador no desenvolvimento do futebol brasileiro. Conhecido por sua visão tática, ele introduziu conceitos como meias/atacantes que jogam por dentro e pelos dois lados, além do desenvolvimento de funções específicas, como o segundo volante infiltrador.

O presidente Lula decretou luto de 3 dias no país inteiro em detrimento do ocorrido.

Mário Jorge Lobo Zagallo deixa um vazio no coração dos amantes do futebol, mas seu legado permanecerá vivo nos gramados e nas mentes de todos aqueles que tiveram o privilégio de testemunhar sua genialidade e paixão pelo esporte.

