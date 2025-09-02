Novo laboratório da Unimed Campo Grande chega à Afonso Pena com estrutura moderna e tecnologia para facilitar a vida dos pacientes

​​​​​​​Estrutura moderna, check-in digital e estacionamento próprio marcam a unidade

Nessa segunda-feira (1º), a Unimed Campo Grande deu mais um passo importante na ampliação dos seus serviços com a inauguração de uma nova unidade do laboratório próprio, agora em uma das avenidas mais acessíveis da cidade: Avenida Afonso Pena, nº 2.504.

A novidade faz parte da estratégia de expansão dos serviços da cooperativa médica, que tem buscado ampliar a qualidade no atendimento, otimizar o tempo dos pacientes e melhorar cada vez mais a experiência dos beneficiários e pacientes particulares.

Com uma estrutura moderna e acolhedora, o novo laboratório foi pensado para o bem-estar dos pacientes, e conta com box de coletas individuais, incluindo salas exclusivas para atendimento pediátrico e ginecológico, área kids, espaço para café, estacionamento próprio e convênio com o estacionamento Auto Trato (Av. Afonso Pena 2462).

Entre os destaques da unidade, está o check-in digital pelo aplicativo Unimed Campo Grande, que permite ao paciente registrar sua chegada antes mesmo de sair de casa, otimizando o atendimento e reduzindo significativamente o tempo de espera. “Essa inovação é uma forma de facilitar a vida do nosso paciente, tornando seu atendimento mais rápido e eficiente. Com o check-in antecipado, ele segue direto para a coleta, sem precisar passar pela recepção”, explicou Filipe Vieira, diretor administrativo da Unimed Campo Grande.

De acordo com o presidente da cooperativa, Dr. Eduardo Kawano, a nova unidade reforça o compromisso da Unimed Campo Grande com a qualidade e acessibilidade dos serviços oferecidos. “Entregar a terceira unidade do nosso laboratório, em uma localização tão estratégica, é motivo de satisfação. Esse movimento integra o projeto de verticalização dos nossos serviços e fortalece o nosso propósito de oferecer excelência não só aos beneficiários, mas a toda a população de Campo Grande”, afirmou.

Coleta domiciliar: mais comodidade

Para pacientes com dificuldade de locomoção, agendas apertadas ou outras limitações, a Unimed Campo Grande também disponibiliza o serviço de coleta domiciliar, mediante agendamento pelo WhatsApp da assistente virtual Sara: 0800 515 1510.

Serviço

Endereço: Avenida Afonso Pena nº 2.504 – Centro – Campo Grande.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 6h às 17h | Sábados, das 6h às 12h.