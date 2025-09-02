Operação Hetera: PF apreende drogas e R$ 11 milhões com quadrilha de tráfico interestadual

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (2) a operação Hetera, com o objetivo de desarticular uma quadrilha envolvida em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu em cinco estados, sendo eles, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária nas cidades de Ponta Porã (MS), São José do Rio Preto (SP), Curitiba (PR), Itajaí, Itapema e Tijucas (SC), além de Brasília (DF).

Durante a operação, foram apreendidos 217 quilos de drogas, R$ 7,2 milhões e 798 mil dólares em espécie, escondidos em um caminhão ligado ao grupo criminoso. O veículo foi abordado em São Paulo e seguia com destino a Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Segundo as investigações, o grupo usava o dinheiro do tráfico para adquirir imóveis em nome de laranjas e contava com apoio de comerciantes para lavar os recursos. A quadrilha, originalmente atuante no Sul do país, havia se transferido para São José do Rio Preto, onde construía uma boate de luxo para facilitar a lavagem de dinheiro. O nome da operação faz alusão às cortesãs da Grécia Antiga, em referência ao empreendimento.

A operação contou com a participação de 40 policiais federais e apoio do Gaeco do Ministério Público de São Paulo. Os envolvidos são investigados por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.