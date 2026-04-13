Mutirão da Casa Rosa realiza 178 atendimentos e reforça acesso à saúde em Campo Grande

Ação ocorreu no sábado e incluiu consultas, exames e encaminhamentos para pacientes

A Associação Beneficente Casa Rosa realizou, no último sábado (11), mais um mutirão de saúde em Campo Grande. Ao todo, foram feitos 178 atendimentos, entre consultas, exames e encaminhamentos.

A iniciativa integra o trabalho contínuo da instituição, que tem ampliado a atuação para além da prevenção do câncer de mama, oferecendo assistência em diferentes etapas do cuidado. A proposta é contribuir para reduzir o tempo de espera por diagnóstico e tratamento.

Durante a ação, pacientes passaram por avaliação e, conforme a necessidade, foram direcionados para continuidade do atendimento. A estrutura contou com equipe especializada e organização voltada ao atendimento em curto prazo.

O mastologista Victor Rocha, voluntário da instituição, destacou o impacto do mutirão. “Cada mutirão representa uma oportunidade de acolher, cuidar e salvar vidas. Nosso compromisso é seguir ampliando o acesso à saúde com qualidade e dignidade para a população”, afirmou.

Com histórico de milhares de atendimentos, a Casa Rosa mantém foco na detecção precoce do câncer de mama. Uma nova edição do mutirão já está prevista para o dia 9 de maio.

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