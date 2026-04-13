Jogador de futebol morre após ataque armado a ônibus de time em Gana

O jogador Dominic Frimpong, de 20 anos, morreu após o ônibus do Berekum Chelsea ser alvo de um ataque armado no domingo (12) , no sul de Gana. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) pela GFA (Associação de Futebol de Gana).

O incidente ocorreu quando a equipe retornava de uma partida contra o Samartex, disputada em Samreboi. Segundo comunicado do clube, homens armados e encapuzados pararam o veículo e efetuaram disparos enquanto o motorista tentava manobrar para deixar o local.

Durante o ataque, jogadores e integrantes da comissão técnica deixaram o ônibus e correram para uma área de mata próxima em busca de proteção.

Além da morte de Frimpong, outro atleta ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde da região.

Em nota, a GFA informou que pretende reforçar as medidas de segurança para equipes que participam de competições nacionais. A entidade também relembrou que, em 2023, o ônibus do Legon Cities foi alvo de ação semelhante, sem registro de feridos na ocasião.

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