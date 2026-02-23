Mutirão da Casa Rosa oferece atendimentos gratuitos neste sábado (28) na Capital

Ação acontece no dia 28 de fevereiro, com consultas, orientações e encaminhamentos pelo SUS

A população de Campo Grande terá neste sábado (28) mais uma oportunidade de acesso gratuito à saúde com a realização do Mutirão da Casa Rosa. Os atendimentos ocorrerão das 7h às 12h, na Rua Apetubas, 181, no bairro Tijuca II, próximo ao Terminal Aero Rancho, com vagas preenchidas por ordem de chegada.

A iniciativa é voltada à prevenção, diagnóstico e encaminhamento de pacientes, com foco especial na saúde da mulher, mas também com atendimentos destinados ao público masculino. Durante a ação, serão oferecidos serviços pelo SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo orientações, triagem e direcionamento para exames e acompanhamento especializado.

O médico mastologista Dr. Victor Rocha participa como voluntário na ação. “A prevenção ainda é o melhor caminho. Cada atendimento realizado representa cuidado, dignidade e oportunidade para quem precisa”, afirma.

De acordo com a organização, a Casa Rosa já realizou milhares de atendimentos na Capital e atua na redução da fila por exames e consultas, especialmente na área de mastologia. A expectativa é ampliar o acesso da população aos serviços básicos e facilitar o diagnóstico precoce.

Para ser atendido, é necessário comparecer ao local dentro do horário previsto, portando documentos pessoais e cartão do SUS. As senhas serão distribuídas conforme a chegada do público.

