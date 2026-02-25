Operação “Cyber Trap” prende suspeita de extorquir procurador de MS

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) de Pernambuco realizou, nesta terça-feira (24), a prisão de uma mulher investigada por extorquir um procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul. A ação, batizada de Operação “Cyber Trap”, teve mandado cumprido no município de Paulista.

A ordem judicial foi expedida pela 13ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, com apoio da UICC (Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos). A investigada é suspeita de praticar os crimes de extorsão, falsa identidade e divulgação não autorizada de conteúdo íntimo.

De acordo com as apurações, a mulher teria criado um perfil falso em redes sociais para se aproximar da vítima, um integrante do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Após conquistar a confiança do procurador e obter imagens íntimas, ela passou a exigir pagamentos em dinheiro, ameaçando divulgar o material.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos vários aparelhos celulares e um computador, que serão submetidos à perícia para auxiliar no andamento das investigações.

