Mudança de tempo eleva doenças respiratórias em gatos, alerta Subea

A variação de temperaturas, comum nesta época do ano, favorece o aumento de casos de doenças respiratórias em felinos e exige atenção redobrada dos tutores. Diante desse cenário, a Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) alerta para a importância da vacinação e dos cuidados preventivos com os animais.

A rinotraqueíte felina é uma das doenças mais frequentes nesse período e pode evoluir rapidamente sem diagnóstico e tratamento adequados. Com a mudança de estação, a incidência tende a crescer, principalmente em locais com maior concentração de animais.

Causada pelo herpesvírus felino, a doença afeta o sistema respiratório e é altamente contagiosa. A transmissão ocorre por meio do contato direto com secreções de animais infectados, como espirros, saliva e secreções oculares.

Entre os principais sintomas estão espirros frequentes, secreção nasal e ocular, febre, falta de apetite, apatia e dificuldade respiratória. Em casos mais graves, o animal pode desenvolver úlceras nos olhos e complicações respiratórias, especialmente em filhotes, idosos ou com a imunidade comprometida.

Recomendações

A orientação é manter os animais em ambientes limpos, aquecidos e protegidos de correntes de ar, além de garantir alimentação adequada e acompanhamento veterinário. Ao identificar qualquer sintoma, o atendimento deve ser buscado o quanto antes para evitar o agravamento do quadro.

A vacinação é a principal forma de prevenção. A primeira dose deve ser aplicada aos 60 dias de vida, com reforço após 21 dias e revacinação anual.

“Dessa forma, o animal fica mais protegido e, caso seja acometido, a doença tende a se manifestar de forma mais branda”, destaca o superintendente da Subea, Edvaldo Salles.

Onde procurar atendimento

A Subea oferece consulta veterinária gratuita para cães e gatos de segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 7h30 às 13h, na unidade central, localizada na Rua Rui Barbosa, 3538.

Também há atendimento por meio do Consultório Móvel, que percorre semanalmente os bairros da Capital. Para acesso aos serviços, é necessário apresentar o CadÚnico atualizado e impresso.

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