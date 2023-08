MS tem 140 novos casos de covid na última semana e nenhuma morte registrada

De acordo com o boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (08), foram confirmados 140 novos casos confirmados de covid-19 em Mato Grosso do Sul e nenhuma morte foi registrada devido a doença

Dos casos registrados, Campo Grande foi a cidade com mais ocorrências, com um total de 124 casos , seguido por Anastácio (7), Batayporã (5), Caarapó (5), Jardim (5), Ponta Porã (5), Nova Andradina (4), Itaporã (3), Santa Rita do Pardo (3), Três Lagoas (3), Costa Rica (2), Ivinhema (2), Pedro Gomes (2).

As cidades de Anaurilândia, Aquidauana, Cassilândia, Corumbá, Eldorado, Fátima do Sul, Juti, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Sete Quedas e Taquarussu também registraram ocorrências.

Na semana passada não houve nenhum óbito registrado. Já na semana anterior apenas uma morte morte foi registrada. E na última semana de julho não houve nenhuma vítima fatal. A orientação das autoridades na área de saúde é que as pessoas completem o calendário vacinal e continuem se vacinando para completar o ciclo de imunização contra doença.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.