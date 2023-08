16º Festival do Sobá na Capital terá quatro dias de culinária típica e atrações culturais

Dos dias 9 a 13 de agosto a Feira Central abre suas portas para receber o 16º Festival do Sobá. O evento que celebra o prato típico campo-grandense, faz parte do calendário de festividades do aniversário de 124 anos da Capital e conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Além do mergulho na história e sabor de nosso patrimônio cultural, o festival contará com música, arte e dança. A abertura oficial da festa será na quarta-feira (09), às 19h30 e contará com show do Trio Parada Dura, cantando seus grandes sucessos como “Fuscão Preto”, “As Andorinhas”, “Telefone Mundo” e novos hits que embalam os antigos e novos fãs da música sertaneja.

No domingo (13), a feira abre suas portas às 11h para celebrar o Dia dos Pais com almoço especial. A festa contará ainda com a presença de autoridades japonesas como o vice-governador de Okinawa, Yoshimi Teruya, e da cantora okinawense Megumi Gushi, além de apresentações culturais de povos indígenas e colônias japonesas, assim como a celebração da cultura pantaneira.

9 de agosto (quarta-feira)

16h – Abertura da Feira Central

19h – Início da Abertura Oficial

-Música com Eros e Lorenzo com Bia Boiadeira, Miti Miyashita e Helder Kohagura, João Pedro, Toninho de Coxim e Fábio Simões

-Cerimonial com a presença de autoridades

-Entrega do registro da marca do Festival do Sobá da Feira Central

-Show com Trio Parada Dura

10 de agosto (quinta-feira)

16h – Abertura da Feira Central

19h – Início da Programação

-Dança tradicional de Okinaw

-Taiko – Kariyushi Eisa Daiko

-Concurso de Cosplay

-Show com a dupla internacional Okinawa Americana

-Show com Laço de Ouro

11 de agosto (sexta-feira)

16h – Abertura da Feira Central

19h – Início da Programação

-Coral de Vozes de Nova Alvorada do Sul

-Dança com Escola de Dança Harmonia e Grupo de Taiko Raiden Daiko

-Apresentação dos campeões do 1º Concurso de Forró da Feira Central

-Apresentação do Centro de Tradições Gaúchas

-Show com cantor Henrique Brabo

12 de agosto (sábado)

11h – Feira Central aberta para o almoço com desfile de kimonos e suas histórias

19h – Início da Programação

-Dança com Grupo Sakura da Associação Esportiva e Cultural Nipo-brasileira e Grupo D’soul

-Taiko – RKMD

-Coral das Meninas Cantoras de Porto Murtinho

-Orquestra de Violões de Porto Murtinho

13 de agosto (domingo)

11h – Feira Central aberta para atividades comemorativas. Tema: Intergeracionalidade com a Fundesporte

12h – Almoço de Dia dos Pais com Concurso de Karaokê. Cantora convidada: Mary Okabayashi e competição Jack and Jill

19h – Programação de Encerramento

-Grupo de Dança da Terceira Idade (AABB Idosos Saudáveis)

-Apresentação Cultural Paraguaia

-Show com Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro