MS registra mais duas mortes por COVID-19 e aumento de casos confirmados

O mais recente boletim da SES (Secretaria de Estado), divulgado nesta terça-feira (09), revela mais duas mortes por COVID-19 em Mato Grosso do Sul. Além disso, 717 novos casos, um aumento de quase 300%. São 8.622 casos confirmados da doença neste ano.

Os recentes óbitos foram de uma mulher, de 66 anos, em Ponta Porã, no dia 31 de março e de uma mulher, de 88 anos, em Campo Grande, no dia 28 de março. Ambas possuíam como comorbidade doença cardiovascular crônica.

Com esses novos dados, o número total de mortes causadas pela doença no estado em 2024 chega a 56, incluindo a trágica morte de um bebê recém-nascido. Os municípios que mais registraram novos casos foram Campo Grande (453), Aral Moreira (81), Dourados (31).

