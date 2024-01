MS registra 558 novos casos de COVID-19, com cinco mortes envolvendo idosos

A segunda semana de 2024 fechou com a confirmação de 558 novos casos da Covid-19 no Mato Grosso do Sul, que agora soma 623.457 casos confirmados. No mesmo período também foram registradas cinco mortes em decorrência da doença, que agora totaliza 11.183 óbitos.

Conforme dados do boletim divulgado terça-feira (16), pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), foram três mortes registradas em Campo Grande, uma em Maracaju e outra em Paranaíba. Dos óbitos ocorridos, quatro eram homens com 52, 83, 86 e 96 anos, e uma mulher de 94 anos. Todos possuíam comorbidades.

Aumento dos casos

A primeira semana do ano teve um aumento de 99% dos casos de covid-19 em relação à última do ano passado, foram registrados mais 275 novos casos nesse período.

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) suspendeu cirurgias eletivas por cinco dias, a contar à partir do dia 15 de janeiro, a medida foi tomada devido o alto número de casos da covid-19 nos colaboradores, fazendo com que muitos tenham se afastado dos serviços, com atestado médico.

