Cursos de fotografia, gestão de tempo, empreendorismo entre outros são oferecidos por secretaria da Capital

Entre os dias 22 e 26 de janeiro serão oferecidos cursos por meio da secretaria da juventude(Sejuv) em Campo Grande. Interessados a partir de 15 anos podem participar.

Os cursos são: Produtividade e Gestão de Tempo; Workshop – Fotografia na Palma da Mão; Higiene e Manipulação de Alimentos; Departamento Pessoal e Empreendedorismo. Para se inscrever, basta acessar o link.As vagas são limitadas.

O local de realização dos cursos é na Secretaria da Juventude, que fica na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. Confira os cursos e os respectivos horários:

Produtividade e Gestão de Tempo (22 a 26/01)

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Workshop – Fotografia na Palma da Mão (22/01)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Departamento Pessoal (22 a 26/01)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Higiene e Manipulação de Alimentos (22 a 24/01)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Empreendedorismo (22 a 24/01)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Em casao de dúvidas, entre em contato pelo telefone e whatsApp: (67)3314-3577

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.