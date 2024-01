Detran-MS divulga calendário de licenciamento de 2024

O calendário de 2024 segue as datas e final de placas dos anos anteriores

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) divulgou nesta segunda-feira, 15, o Calendário Anual de Licenciamento de Veículos de Mato Grosso do Sul para o ano de 2024.

O licenciamento é um processo de regularização obrigatório, feito anualmente para os veículos. O vencimento, varia conforme o número final da placa.

Licenciamento atrasado

Desde o dia 8 de janeiro desde ano, o Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) iniciou as cobranças de débitos referentes as taxas de licenciamento em atraso. Proprietários de veículos com no mínimo três taxas em atraso, foram notificados por meio de carta, entregue no endereço cadastrado, via Correios. O prazo de vencimento é 29 de fevereiro de 2024.

