Mingau recebe alta hospitalar após quatro meses internado

O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (08) após quatro meses internado.

Mingau seguirá tratamento em uma clínica, onde passará por reabilitação motora e funcional.

Segundo o Hospital São Luiz do Itaim, o músico deixou o local sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução do quadro neurológico.

Mingau foi internado após ser baleado na cabeça no dia 2 de setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Desde então, quatro pessoas foram presas pelo crime. O quinto suspeito de envolvimento no caso segue foragido.

Com informações do SCC10.

