MS intensifica vacinação para barrar avanço do sarampo no Estado; veja onde vacinar

Dia D de Vacinação mobiliza população em Corumbá e Ladário

O Governo de Mato Grosso do Sul fará uma grande mobilização comunitária em Corumbá neste sábado (26), com o ‘Dia D de Vacinação contra o sarampo’, no Centro Poliesportivo Municipal. Em Ladário a vacinação ocorrerá no Coreto Central também no dia 26.

A ação visa mobilizar a população para atualizar a caderneta de vacinação, com foco especial nas crianças e trabalhadores da saúde. A tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola — está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e é a forma mais eficaz de evitar que o vírus volte a circular no território sul-mato-grossense.

A SES ( Secretaria de Estado de Saúde) orienta que todas as pessoas compareçam com documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A tríplice viral é indicada para crianças a partir dos 12 meses e adultos até 59 anos, de acordo com o calendário vacinal e situação individual de cada paciente.

Alerta de surto

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e potencialmente grave e o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo em novembro de 2024. No entanto, a circulação do vírus em países vizinhos tem reacendido alertas das autoridades sanitárias. Em junho de 2025, a Bolívia declarou emergência sanitária devido ao surto de sarampo que vem enfrentando. Dessa forma ações na região da fronteira são importantes, em virtude do alto fluxo populacional entre os países. Além disso, a realização de ações coordenadas pode contribuir na prevenção da doença.

Na última sexta-feira (18), a SES, por meio da Coordenação de Imunização e do CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde), emitiu um alerta aos serviços de saúde do estado com foco na região de fronteira. Desde então, já foram intensificadas as ações de vigilância epidemiológica nas áreas de fronteira, com foco na detecção precoce de casos suspeitos, na atualização da situação vacinal da população e no fortalecimento das medidas de prevenção e controle.

Programação – Imersão sobre Sarampo

Campo Grande

24 de julho (quinta-feira) – 13h às 18h;

Local: Auditório do Sebrae – Av. Mato Grosso, 1661;

Corumbá

25 de julho (sexta-feira) – 13h às 18h;

Local: UNICESUMAR – Bloco II, Sala 8;

Dia D de Vacinação – Corumbá

26 de julho (sábado);

Local: Centro Poliesportivo Municipal de Corumbá.

Com Governo do Estado