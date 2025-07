Errata: Governo esclarece que projeto sobre 2 de Julho não propõe feriado nacional

No dia 2 de julho de 2025, o Jornal O Estado MS publicou uma reportagem sobre uma fala feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre o possível enviou ao Congresso Nacional, na terça-feira (1º), de um projeto de lei propondo tornar o dia 2 de julho feriado nacional, pois a data celebra a expulsão definitiva das tropas portuguesas da Bahia, em 1823, consolidando a Independência do Brasil.

Na manhã desta quarta-feira (23), a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, reforçou à reportagem que: “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que propõe reconhecer o 2 de julho como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Para evitar desinformação, reforçamos que o projeto não propõe a criação de um feriado nacional”.

Atualmente, o 2 de Julho já é feriado estadual na Bahia, onde simboliza a luta popular pela verdadeira independência. O governo federal agora busca ampliar esse reconhecimento a todo o país, destacando o protagonismo dos baianos no processo histórico.

Pedimos desculpas pelo erro da publicação e mantemos aberto o espaço para quaisquer esclarecimentos.

