MS é um dos Estados que receberá investimento para zerar filas de cirurgias no SUS 

Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros que podem alcançar a marca de zerar suas filas de cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com projeções do Ministério da Saúde. O balanço recentemente divulgado pela pasta revela que, até outubro de 2023, foram realizadas 250 mil cirurgias em todo o país, ultrapassando 70% da meta estabelecida pelo Programa Nacional de Redução de Filas. Além de MS, Tocantins, Sergipe, Piauí e Paraíba também receberam o investimento.

O Ministério da Saúde anuncia um investimento significativo de R$ 600 milhões para o novo programa, visando reduzir a espera dos pacientes por procedimentos que ficaram represados, principalmente durante o período crítico da pandemia de covid-19. O enfrentamento das filas de cirurgias é classificado pela pasta como um dos maiores desafios do SUS.

A expectativa é que o novo programa nacional não apenas atenue a demanda reprimida, mas também aprimore a eficiência e a gestão hospitalar em Mato Grosso do Sul. A iniciativa se mostra crucial para superar os desafios decorrentes do adiamento de procedimentos não emergenciais durante a pandemia.

O programa tem como meta realizar mais de 500 mil cirurgias provenientes das filas declaradas pelos estados. Entre os procedimentos mais frequentes destacam-se a cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, cirurgia de hérnia, remoção de hemorroidas e retirada do útero. A vigência do programa é inicialmente de um ano, podendo ser prorrogada por período igual, caso necessário.

