Mortes por influenza em 2024 já superam número registrado no ano passado em MS

As mortes causadas pelo vírus influenza este ano já são maiores que em todo o ano passado em Mato Grosso do Sul, conforme o boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde), publicado nessa quinta-feira (3). Foram registradas 79 casos, até o dia 29 de setembro de 2024, enquanto em 2023, foram 65.

A última morte ocorreu em 24 de setembro, em Campo Grande. A vítima trata-se de uma mulher, de 73 anos, que era fumante, tinha problema cardiovascular e foi diagnosticada com a H1N1, causada pelo influenza.

Com relação ao total de mortes deste ano, a maioria (quase 33%) foi de pessoas com mais de 80 anos. A segunda faixa com mais mortes tem entre 70 e 79 anos (21,5%). A terceira, entre 60 e 69 anos (15,2%).

No entanto, crianças lideram os casos de hospitalização que a doença pode levar. No Estado, as de 1 a 9 anos foram as que mais precisaram se recuperar da influenza nessas instituições.

Na série histórica do boletim que começa em 2009, apenas os anos de 2016 e 2022 superam a quantidade parcial de mortes que 2024 já registrou. No primeiro ano foram 103 e no segundo foram 119.

Vacina

A vacinação é a melhor forma de prevenir a influenza. De acordo com a SES, é de 53,5% a cobertura dessa imunização em Campo Grande. Os índices estão melhores em Coronel Sapucaia (80%), Vicentina (80%) e Selvíria (78%).

A vacina segue disponível para todos os públicos nas unidades de saúde da Capital. Neste sábado (5), haverá plantão de vacinação no Pátio Central (Rua Marechal Rondon, 1.380), das 9h às 16h. É preciso levar carteira de vacinação, RG e CPF.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram