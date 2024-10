Idoso é atropelado por motoentregador em Campo Grande

Na manhã de hoje (04), um idoso, de 78 anos, foi atropelado por um motoentregador no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de maio, enquanto tentava atravessar a via com o sinal aberto.

O motociclista caiu, mas não teve ferimentos, apenas a motocicleta teve danos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima desacordada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Coronel Antonino.

Devido ao acidente, duas faixa da via, ficaram interditada, deixando o trânsito tumultuado. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito também esteve no local para registrar a ocorrência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram