Ministério da Saúde inspeciona unidades de saúde das aldeias de Dourados

O secretário de Atenção Primária, Nésio Fernandes e o secretário de Atenção a Saúde Indígena, Ricardo Weibe Tapeba e suas equipes vão realizar uma visita técnica de trabalho nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados, na sexta-feira (16), às 9 horas da manhã. O envio da delegação do Ministério da Saúde foi uma reivindicação do deputado Geraldo Resende apresentada ao Governo Federal desde fevereiro.

Os secretários vão visitar o Hospital da Missão Caiuá, os postos de Saúde Guateka, Jaguapiru, Bororó 1, Bororó 2, Vila Olímpica Indígena e moradias de famílias de indígenas nas aldeias. No período da tarde, as equipes técnicas vão se reunir com lideranças indígenas e representantes do Governo do Estado, da FUNAI, do Ministério Público e com a Defensoria Pública. “Venho tentando sensibilizar o Governo Federal desde que assumi meu mandato este ano. Estive reunido com seis ministros do Governo relatando a situação dos indígenas de Mato Grosso do Sul. Não foi fácil conciliar a agenda dos dois secretários do Ministério da Saúde. Estou esperançoso que saiamos desta visita com direcionamentos e ações transformadoras”, explicou Resende.

De fevereiro até junho, o deputado Geraldo Resende esteve reunido com os ministros Nísia Trindade (da Saúde), Sônia Guajajara (dos Povos Indígenas), Sílvio Almeida (dos Direitos Humanos e da Cidadania), Cida Gonçalves (das Mulheres), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para denunciar a grave situação dos indígenas sul-mato-grossenses. “Enquanto o Brasil inteiro estava chocado com a situação dos indígenas yanomamis de Roraima e com razão, eu alertava para o que estava acontecendo em Dourados”.

Dourados possui a maior reserva indígena do país, com duas aldeias, criadas há 120 anos: Jaguapiru e Bororó, com mais de 24 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Esses povos tradicionais vivem em uma área de 3,5 mil hectares. “Acesso à água potável; acesso à saúde e a educação pública; a falta de saneamento básico; a falta de assistência social; a falta de moradia; a violência contra mulheres, idosos e crianças; o uso abusivo de álcool de drogas; o vínculo com grandes organizações criminosas e a fome são alguns dos problemas enfrentados dentro das aldeias”, afirma Resende.

O parlamentar também esteve com o ministro Jader Filho para apresentar o déficit habitacional nas comunidades tradicionais. “Essa falta de moradias nas aldeias não era computada por um erro metodológico do Programa Nacional de Habitação Rural. Realizamos várias e insistentes reuniões no Ministério das Cidades, provamos o erro e o número de casas a serem construídas no meio rural de Mato Grosso do Sul passou de 130 para mais de 680”.

Geraldo Resende também está construindo uma agenda com uma delegação do Ministério da Educação também nas aldeias de Dourados. “Conversei com o ministro Camilo Santana, com a secretária-executiva Izolda Cella e com a secretária de Educação Continuada, Zara Figueiredo no último dia 12. O que eu quero é implantar um projeto modelo e transversal para mudar os índices de saúde e educação desses territórios. Quero que este projeto possa ser replicado em outras localidades”, finalizou.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook

Leia mais: Geraldo Resende quer a prefeitura de Dourados