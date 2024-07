Ministério da Agricultura descarta casos suspeitos de doença de Newcastle no RS

No domingo (21), o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou que três casos suspeitos de doença de Newcastle no Rio Grande do Sul foram descartados. As análises realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo revelaram resultados negativos para o vírus no sábado (20).

As amostras, coletadas na sexta-feira (19), provinham de três propriedades situadas na zona de proteção estabelecida contra a doença de Newcastle. Esta área foi definida pela equipe de vigilância e defesa sanitária animal do Rio Grande do Sul em conjunto com o ministério.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou o esforço conjunto da Casa Civil do Brasil, do Ministério da Defesa e da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar rapidamente as amostras ao laboratório em São Paulo. Os testes do tipo RT-PCR realizados no local confirmaram a ausência do vírus, “descartando a possibilidade de novas ocorrências de foco neste momento”.

Segundo o ministério, os resultados negativos representam um avanço significativo na contenção da doença de Newcastle no estado gaúcho. Após a confirmação de um caso em uma granja comercial em Anta Gorda, o Brasil suspendeu as exportações de frango e derivados para 42 países e a União Europeia.

“Tenho certeza de que, com a agilidade de nossas equipes, vamos voltar à normalidade das nossas exportações muito em breve”, afirmou Carlos Fávaro.

Como parte do Plano Nacional de Contingência para a doença de Newcastle, barreiras sanitárias estão sendo instaladas na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, para controlar a movimentação e evitar a entrada e passagem de aves na área afetada. Além disso, as investigações epidemiológicas continuam na zona de vigilância de proteção e em todo o estado.

O ministério tranquilizou a população, afirmando que não há motivos para preocupação. O consumo de carne de frango e ovos, inclusive os provenientes da região afetada, continua seguro e sem contraindicações, desde que os produtos sejam inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial.

A doença de Newcastle afeta aves, répteis e mamíferos, mas não causa morte em humanos.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: