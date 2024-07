Colisão frontal entre carretas mata duas pessoas em acidente na BR-163

Além das vítimas, uma pessoa ficou gravemente ferida

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida, na tarde desse domingo (21). O acidente ocorreu na BR-163, em Jaraguari, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima que sobreviveu foi removida do local com lesões graves, e encaminhada para o Hospital municipal de Jaraguari.

De acordo com a CCR MS via, concessionária responsável pela rodovia, a via foi totalmente fechada para realização de perícia e outros procedimentos necessários.