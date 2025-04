“Meu filho está lutando para respirar”: bebê de 1 mês com bronquiolite e pneumonia espera vaga em hospital em Campo Grande

Internado na emergência da UPA Tiradentes, Miguel precisa de transferência urgente; mãe clama por ajuda nas redes sociais



Um apelo emocionado nas redes sociais chamou a atenção nesta terça-feira (23) em Campo Grande. Com a voz embargada de choro, Bruna Cristina da Silva Moraes, vendedora e mãe do pequeno Miguel Roberto, de apenas 1 mês e 27 dias, implorou por uma vaga em hospital para o filho, internado na emergência da UPA Tiradentes com bronquiolite e pneumonia.

No vídeo de pouco mais de um minuto, Bruna relata o desespero de acompanhar a piora no estado de saúde do filho, que precisa de transferência urgente para uma unidade hospitalar com estrutura adequada.

“Ele precisa o quanto antes dessa internação, ele está sem mamar porque não pode fazer esforço de maneira alguma”, disse Bruna à reportagem do Jornal O Estado.

A mãe conta que procurou atendimento no sábado (19), assim que percebeu o quadro do bebê. Segundo ela, a equipe da UPA tem feito o que está ao alcance, mas já deixou claro que o menino precisa de recursos que a unidade não oferece.

“A equipe está fazendo o possível para ajudar ele, mas, como a médica disse, ele precisa de intervenção hospitalar, porque no hospital tem aparelhos que vão ajudar ele e aqui na UPA não tem”, desabafou.

O quadro clínico de Miguel exige cuidados intensivos, e o tempo é um fator crítico. Enquanto a vaga em um hospital não é liberada, Bruna permanece ao lado do filho, aguardando atualizações.

A equipe do Jornal O Estado entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para obter esclarecimentos sobre o caso, mas até o momento da publicação desta matéria não tivemos retorno.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram