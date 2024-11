Mato Grosso do Sul leva três prêmios na II Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS

Cinco municípios de Mato Grosso do Sul apresentaram iniciativas de sucesso na área de imunização durante a II Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS, realizada em Brasília, nos dias 18, 19 e 20 de novembro. As cidades de Selvíria, Aquidauana, Maracaju, Três Lagoas e Caarapó representaram o Estado no evento, destacando estratégias inovadoras e eficientes no fortalecimento da saúde pública.

A Presidente do Cosems-MS e Secretária de Vicentina, Josiane de Oliveira, comenta “nosso Estado foi muito bem representado, tivemos cinco finalistas e três ganhadores, isto mostra a qualidade e comprometimento dos técnicos da saúde, que estão realmente comprometidos com a saúde e bem estar da nossa população, parabéns a todos”.

O Município ganhador do Prêmio Conasems, vídeo documentário, foi Caarapó, Vinicio Faria, secretário de Saúde de e diretor administrativo do Cosems-MS, destacou a relevância do trabalho apresentado: “É com muita emoção e satisfação que apresentamos, pela primeira vez em Brasília, uma política pública exitosa de Caarapó. O projeto ‘Fortalecendo a Imunização: Estratégias Colaborativas para Proteger as Comunidades Indígenas de Caarapó contra a Dengue’ representa o reconhecimento de um trabalho construído com dedicação, parceria e respeito às nossas comunidades indígenas. Ver esse esforço valorizado em nível nacional é um orgulho imenso e nos motiva a continuar fortalecendo a saúde pública em nosso município e em todo Mato Grosso do Sul.”

Selíviria foi ganhadora representando a região Centro Oeste, na categoria SBIm e OPAS, sendo contemplada com a participação na XXVII Jornada Nacional de Imunização, promovida pela Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm). A autora do trabalho Patrícia Chiochetta Alves, também comemorou a vitória: “Estou emocionada. É um sinal de que estamos no caminho certo, realizando um bom trabalho para a erradicação de doenças.”

Adeiza Abrami, secretária de Saúde de Brasilândia, membro da diretoria do Cosems-MS, e representante do estado no Projeto imunizaSUS, celebrou a troca de experiências proporcionada pelo evento: “Tivemos ótimos trabalhos apresentados. Essa troca incentiva muito os municípios participantes. A Mostra acontece anualmente, e todos que se dedicam e realizam um trabalho diferenciado podem participar. Primeiro, os projetos passam por uma seletiva estadual e, depois, nacional, com todos os custos cobertos. É uma oportunidade ímpar”, afirmou.

Confira as experiências de destaque apresentadas pelos municípios de Mato Grosso do Sul:

* Selvíria: Estratégias para alcançar as coberturas vacinais no município de Selvíria e seus impactos no indicador do Previne Brasil – Patrícia Chiochetta Alves.

* Aquidauana: Para avançarmos, temos que retroceder: a volta do Zé Gotinha nas ações de imunização – Camila Mayer Mirowski.

* Maracaju: Vacinas especiais e a equipe de Atenção Primária – Daise Cristiane de Oliveira Silva.

* Três Lagoas: Declaração de vacinação atualizada (DVA): uma estratégia de vacinação de qualidade – Fernanda Marega Nery Ruiz.

* Caarapó: Fortalecendo a imunização: estratégias colaborativas para proteger as comunidades indígenas de Caarapó contra a dengue – Francisco Júnior de Oliveira Santos.

A participação de Mato Grosso do Sul no evento reforça o compromisso dos municípios com a saúde pública e a importância de iniciativas inovadoras para alcançar melhores resultados em imunização.

