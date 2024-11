Hemosul de MS investe em qualificação e informação voltado ao atendimento ao público

Oferecer um serviço pleno para a sociedade sul-mato-grossense. Esse é o objetivo da série de qualificações promovidas pela Rede Hemosul MS para seus colaboradores, com cursos, treinamentos e palestras voltadas para o desenvolvimento pessoal, de liderança, de prevenção e postura diante de situações de emergência.

Só nesta primeira quinzena de novembro foram quatro iniciativas de suma importância para os atendimentos diários do Hemosul, como é o caso da ‘Formação em Urgência e Emergência: suporte básico e avançado à vida’.

Ministrada por professoras da Escola de Saúde Pública do Estado, a formação contou com servidores de todos os setores e aconteceu no auditório do Hemosul Coordenador, ampliando o número de colaboradores preparados para incidentes que ocorram com doadores, servidores ou população em geral que esteja na unidade.

Com teoria e exercícios práticos de abordagem e manipulação física, o curso trouxe elementos para treinamento como macas, bonecos e aparelhos, proporcionando um ambiente o mais próximo da realidade possível para que todos pudessem vivenciar as formas de atendimento nos casos de ocorrências.

Outro curso ofertado foi a ‘Formação em Aférese’. Ministrado pela consultora técnica Maria de Fátima Nunes, o curso capacitou os profissionais desse setor para aférese de coleta de hemácia dupla – processo no qual o sangue é retirado da veia do doador e as hemácias separadas e extraídas através de um kit descartável, por uma máquina – e sobre teoria e montagem de kits para aférese terapêutica.

Essa capacitação é essencial, sobretudo, porque a equipe passou por mudanças e alguns novos funcionários ingressaram no setor. Com esse treinamento, o corpo funcional da aférese se torna homogêneo e capaz para todos os desafios encontrados nessa área.

Para ser doador por aférese é necessário já ser doador convencional por pelo menos duas vezes e ter os requisitos necessários para a doação, alguns, diferentes, como peso, calibre de veia e número de plaquetas.

Encontro da Rede Hemosul e Novembro Azul

Também foi realizado o segundo encontro da Rede Hemosul MS, que contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, e da diretora da Escolagov, Silvana Marchini. O Curso de Liderança foi a tônica do encontro e envolveu todos os líderes das doze unidades da Rede Hemosul, proporcionando momentos ímpares de formação e treinamento, capacitando coordenação, gerências e chefias para uma liderança mais produtiva, moderna, eficaz e assertiva.

Já o professor Ivanir Casagranda esteve, pela Escolagov, no auditório do Hemosul Coordenador, preparando, formando, incentivando o pensamento produtivo para que todos possam ser líderes mais eficazes e que construam pontes.

O novembro azul foi lembrado pelo Hemosul e uma palestra de conscientização e prevenção foi realizada para falar da importância aos homens de eles se cuidarem, como essa ação pode evitar doenças ou descobri-las em momento inicial para que sejam tratadas e se conquiste a cura. Quem ministrou a palestra foi a gerente técnica da Saúde do Homem da Secretaria de Saúde, Fernanda Lamera.

Com Agência de Notícias MS

