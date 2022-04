Manual e curso para ajudar a parar de fumar é iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia

O tabagismo é um dos principais vícios que afetam a população mundial. Há no mundo aproximadamente cerca de 1,1 bilhão de fumantes. Diante desse cenário que coloca muitas vidas em risco, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, iniciou um curso com um manual para ajudar no combate ao tabagismo,”Jornada para Parar de Fumar.”

Segunda a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking de número absoluto de fumantes, cerca de 11 milhões de homens e sete milhões de mulheres.

Essa realidade faz parte da vida de muitos brasileiros, uns até querem sair desse vício, outros nem pensam em largar. Com o objetivo de ajudar pessoas interessadas em largar o tabagismo, a igreja promove ajudar pessoas a abandonar definitivamente o uso de tabaco, promovendo cursos em suas igrejas locais ou em parcerias com prefeituras, ONGs e hospitais. O curso é oferecido a toda a população e em cada região é ministrado em datas diferentes ao longo do ano.

Caso tenha interesse no projeto fique por dentro do site da Adventista e lá mesmo está disponível o manual que ajuda no combate ao vício, de forma gratuita.

Com informações da Igreja Adventista do Sétimo Dia.