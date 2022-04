Coordenador do Endireita MS fala sobre movimento e futuro da direita no Estado

Por Júlia Barreto

Entrevistado do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, o coordenador do movimento Endireita MS, Rafael Tavares (Republicanos) participou neste domingo (3) de uma entrevista para as nossas plataformas digitais. Ele veio falar sobre a direita no estado e o movimento conservador no MS.

O movimento Endireita MS foi criado em 2018 com o intuito de apoiar a candidatura do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Com o objetivo alcançado, o movimento começou a atuar nas ruas, e também, na internet alavancando e ajudando o governo federal na propagação de informações em apoio ao presidente da república.

“Nós estivemos nas ruas em 2019 apoiando a reforma da previdência, a prisão em segunda instância e algumas pautas que conseguimos ajudar o governo federal a divulgar” relata Rafael.

Ao ser questionado sobre seu futuro na política do estado, Tavares diz que será pré-candidato a deputado estadual. Ele conta que Vivi Tobias (Republicanos) também entrará na disputa por uma cadeira no congresso nacional, como deputada federal.

“A direita precisa ocupar espaços, não só em Brasília, mas aqui dentro da assembleia legislativa e futuramente na câmara municipal, e aos poucos vamos conquistando esses espaços” diz Tavares.

A direita conservadora no estado tentou viabilizar candidatos fortes para concorrer nas eleições de 2022, mas na visão dele, a direta, nesses quatro anos, não construiu uma base sólida para que os candidatos concorressem de igual para igual.

Rafael ainda diz que “hoje, não vê nenhum nome com chances reais de disputar de igual para igual contra os grupos da velha política aqui no estado”.

Veja mais no podcast Entrevistando nas plataformas digitais do O Jornal Estado do Mato Grosso do Sul.