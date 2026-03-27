Já tomou? Capital terá plantão de vacinação contra gripe em 13 locais; veja quais são

A vacinação contra a gripe segue nesta sexta-feira (27), e terá plantão de aplicação neste fim de semana, em Campo Grande, sendo o sábado (27), o ‘Dia D’ de maior mobilização da campanha. Pessoas do grupo prioritário poderão procurar 12 USFs (Unidades de Saúde da Família) ou o Shopping Norte Sul Plaza para se vacinar.
Veja quem pode receber uma dose neste momento:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Idosos;
Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);
Profissionais da saúde;
Trabalhadores da educação;
Forças de segurança e salvamento;
Indígenas e quilombolas;
Pessoas com comorbidades;
Trabalhadores dos Correios;
Caminhoneiros;
Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.
Confira o cronograma do plantão:
Sábado (28), o ‘Dia D’
Horário: 7h30 às 16h45
USF 26 de agosto;
USF Tiradentes;
USF Universitário;
USF Nasser;
USF Vida Nova;
USF Caiçara;
USF Santa Emília;
USF Alves Pereira;
USF Dona Neta;
USF Los Angeles;
USF Silvia Regina;
USF Serradinho.
Horário: 11h às 19h
Shopping Norte Sul Plaza, loja Sertão
Domingo (29)
Horário: 12h às 19h
Shopping Norte Sul Plaza, loja Sertão
A dose oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é trivalente e protege contra as cepas da influenza B, da influenza A H1N1 e da influenza A H3N2.