Já tomou? Capital terá plantão de vacinação contra gripe em 13 locais; veja quais são

A vacinação contra a gripe segue nesta sexta-feira (27), e terá plantão de aplicação neste fim de semana, em Campo Grande, sendo o sábado (27), o ‘Dia D’ de maior mobilização da campanha. Pessoas do grupo prioritário poderão procurar 12 USFs (Unidades de Saúde da Família) ou o Shopping Norte Sul Plaza para se vacinar.

Veja quem pode receber uma dose neste momento:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Idosos;

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Profissionais da saúde;

Trabalhadores da educação;

Forças de segurança e salvamento;

Indígenas e quilombolas;

Pessoas com comorbidades;

Trabalhadores dos Correios;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.

Confira o cronograma do plantão:

Sábado (28), o ‘Dia D’

Horário: 7h30 às 16h45

USF 26 de agosto;

USF Tiradentes;

USF Universitário;

USF Nasser;

USF Vida Nova;

USF Caiçara;

USF Santa Emília;

USF Alves Pereira;

USF Dona Neta;

USF Los Angeles;

USF Silvia Regina;

USF Serradinho.

Horário: 11h às 19h

Shopping Norte Sul Plaza, loja Sertão

Domingo (29)

Horário: 12h às 19h

Shopping Norte Sul Plaza, loja Sertão

A dose oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é trivalente e protege contra as cepas da influenza B, da influenza A H1N1 e da influenza A H3N2.