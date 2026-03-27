Quer ajudar a plantar? Plantio do Bosque da COP15 acontece neste sábado; veja como participar

Neste sábado (28), a Prefeitura realiza o plantio de 250 árvores que vão dar início ao Bosque da COP15 um espaço que já nasce com proposta de deixar um legado ambiental para Cidade. A ação começa às 13h30 e é aberta à participação da população.

Serão espécies nativas do Cerrado e árvores frutíferas, que ajudam a melhorar o clima, atraem fauna e deixam o ambiente mais agradável no dia a dia.

Campo Grande já é reconhecida nacional e internacionalmente pelas políticas ambientais e pela arborização urbana e ações como essa reforçam o cuidado com o presente e o futuro da cidade.

O plantio será realizado em uma área de praça entre as ruas Torquato de Camillo, Acropole e Borealis, no Carandá Bosque III.

Serviço

Plantio do Bosque da COP;

Sábado (28);

A partir das 13h30;

Praça entre as ruas Torquato de Camillo, Acrópole e Borealis.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram