Humap-UFMS lança campanha bem-humorada para reforçar segurança no ambiente hospitalar

O Humap-UFMS/Ebserh (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) lançou nesta quarta-feira (17), a campanha “Segurança não é acessório. Adorno zero, 100% cuidado”, uma iniciativa que alia criatividade e informação para reforçar uma orientação essencial no ambiente de saúde: a retirada de adornos durante a assistência.

Composta por 11 artes educativas, a campanha utiliza uma abordagem bem-humorada para chamar a atenção dos profissionais sobre riscos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia.

Entre os itens destacados nas peças estão:

Anéis e alianças, que podem acumular até nove vezes mais microrganismos;

Relógios e pulseiras, que dificultam a higienização correta das mãos;

Brincos, que aumentam o risco de contato com fluidos e contaminação;

Gravatas, que podem entrar em contato com superfícies e fluidos biológicos;

Piercings expostos, sujeitos à contaminação;

Correntes e colares, que podem tocar pacientes ou áreas não higienizadas;

Unhas postiças, compridas ou com esmalte descascando, que favorecem o acúmulo de microrganismos;

Crachás pendurados com cordões ou adereços, que podem balançar e contaminar superfícies;

Carimbos personalizados, que podem se tornar veículos de transmissão quando mal higienizados;

Presilhas de cabelo, broches e bottons, que também acumulam sujeira e microrganismos.

A ação de conscientização segue até o dia 20 de março de 2026 e inclui a entrega de saquinhos personalizados com tags para armazenamento de acessórios, além da distribuição de porta-crachás tipo roller clip, incentivando a adesão à prática do “adorno zero”.

A campanha é uma iniciativa conjunta da Unidade de Bloco Cirúrgico, do Centro de Material e Esterilização (CME) e da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST), reforçando o compromisso institucional com a biossegurança e a proteção de pacientes e trabalhadores.

Segundo a superintendente do Humap-UFMS/Ebserh, Dra Andrea Lindenberg, “a proposta é conscientizar de forma clara e próxima da realidade dos profissionais. Pequenos hábitos fazem grande diferença na prevenção de infecções e na segurança de todos”.

Para a chefe da unidade, Camilla Viana Faria, a campanha reforça uma prática essencial no cuidado em saúde. “Quando falamos em adorno zero, estamos falando de biossegurança. Cada item que deixamos de usar reduz um risco invisível, mas real, tanto para o paciente quanto para o profissional. É uma medida simples, mas que tem impacto direto na qualidade da assistência”, destaca.

Os adornos são proibidos porque funcionam como vetores para bactérias, fungos e vírus. Por isso, devem ser mantidos fora do ambiente assistencial, garantindo a segurança e a recuperação dos pacientes, além de proteger os próprios profissionais.

A iniciativa segue as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), que trata da Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, conforme a Portaria nº 485/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Além da proteção dentro do hospital, a adesão ao “adorno zero” também evita que o profissional leve consigo possíveis agentes infecciosos para fora da unidade, reduzindo riscos para familiares e para a comunidade.

Com criatividade e responsabilidade, a campanha reforça uma mensagem direta: segurança não é acessório — é compromisso com a vida.

Rede Ebserh

O Humap-UFMS faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao MEC (Ministério da Educação), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.