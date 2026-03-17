Exposição Internacional de Dragões chega em shopping em Campo Grande

A Exposição Internacional de Dragões, que transporta o público para o universo mitológico dessas criaturas, estreia nesta sexta-feira (20), gratuitamente, no Shopping Bosque dos Ipês.

As criaturas estarão espalhadas pelo shopping. O diferencial está nos movimentos realistas, nos sons e nos efeitos especiais. O maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento e ainda solta fumaça pela boca, criando uma atmosfera digna das grandes sagas da fantasia.

Experiência para todas as idades

A mostra é assinada pela Smartmix Brasil, empresa com mais de 40 anos de atuação no segmento de entretenimento familiar para shoppings e responsável por grandes exposições itinerantes que percorrem o país.

Com entrada gratuita, a exposição convida crianças e adultos a explorarem um universo mágico, registrarem momentos incríveis e mergulharem em uma atmosfera sobrenatural dentro do Bosque dos Ipês.

Serviço

Exposição Internacional – Dragões;

Estreia: sexta-feira, 20 de março;

Shopping Bosque dos Ipês – Campo Grande/MS;

Entrada gratuita.