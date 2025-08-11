HU-UFGD realiza palestra sobre amamentação para pessoas trans durante Agosto Dourado

Encontro apresentou métodos, possibilidades e desafios para indução de lactação em mulheres e homens trans

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD/Ebserh) promoveu, na última sexta-feira (8), uma palestra sobre a amamentação voltada a pessoas trans. A atividade fez parte do Agosto Dourado, campanha anual de incentivo ao aleitamento materno.

O tema foi conduzido pelo médico Ricardo Gomes, com público formado principalmente por usuários do Ambulatório Transexualizador do hospital. Entre os assuntos discutidos, esteve a possibilidade de indução da lactação em mulheres transgênero. O processo pode ser feito sem gestação prévia, utilizando estrogênio, progesterona e estímulo mecânico das mamas. Em alguns países, o tratamento inclui o uso da medicação domperidona, que não é liberada no Brasil.

O encontro também abordou casos de homens trans, que decidem amamentar após a gestação. Segundo o médico, a amamentação pode ocorrer de forma direta ou por meio de ordenha, com oferta em copinho ou mamadeira. Entre as alternativas citadas estão fórmula infantil ou leite doado, sempre levando em conta fatores emocionais e de saúde.

Um exemplo apresentado foi o de 2018, quando uma mulher trans, seguindo protocolo médico, conseguiu amamentar exclusivamente o bebê por seis semanas. De acordo com especialistas, casos como esse mostram que a prática é viável quando há acompanhamento profissional.

O evento integrou a programação do HU-UFGD no Agosto Dourado e discutiu formas de ampliar o acesso à informação sobre amamentação, considerando diferentes identidades de gênero.

